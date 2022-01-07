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Hazal Kaya, ikinci kez Koronavirüs'e yakalandı

07 Ocak 2022 16:21

Oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kaya, "Ali hariç evdeki herkes pozitif" dedi. Hazal Kaya, geçen yıl da Koronavirüs'e yakalanmıştı.

Temaslı olduğu için bir haftadır kendisini karantinaya alan Hazal Kaya, bugün yaptığı paylaşımla Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Instagram hesabından paylaştığı videoda, eşi Ali Atay dışında evdeki herkesin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu, “Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Durum bu, geçmiş olsun hepimize” ifadelerini kullandı.

 

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