Hazal Kaya: Bastım filtreyi hakkınızı helal edin; gözlerimin altı mor değil, çürük artık

Geçen yıl anne olan Hazal Kaya da Koronavirüs nedeniyle eve kapandı. Oyuncu vaktinin tamamını evde eşi ve oğlu ile birlikte geçiriyor.

Hazal Kaya, karantina günlerinden bir fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kaya altına şu notu düştü:

"Bastım filtreyi hakkınızı helal edin. Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bir de saçlarımı en sağdan ayırdım. Ne diyorsunuz? Sabahları küpe takmadan da salona inmiyorum. Büyüyünce Ziyagil olup topuklularımla ineceğim. İyi mi?"