Haz veren dokunmanın sırrı keşfedildi

İsveç'in Göteborg Üniversitesi ve ABD'nin Kuzey Carolina Üniversitesi’nde, "haz veren dokunma hissi" incelendi.



"Nature Neuroscience" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, beynin görme, duyma, koklama ve tat alma duyuları ile bilincin yardımıyla dokunma duyusu, eğer haz veriyorsa insanlar arasında iletişimde önemli işlevi olduğunu gösterdi.



Araştırmada yer alan Unilever şirketinden Prof. Dr. Francis McGlone, "Dokunma, iletişimin sürmesinde büyük öneme sahip olabiliyor" dedi.



Evrimsel olarak üremede de dokunmanın çok önemli olduğunu kaydeden McGlone, "Ama davranışın doğal ödülünü bulması ve ilişkinin sürmesinde de önde geliyor" dedi.



Araştırma sırasında 20 kişi üzerinde deneyler, önkol kısmı ve özellikle kıllı deride "dokunma" işlevinin, beyinde ilişkiyi yönlendirici sonuç verebildiğini gösterdi.



Dirsekle el arasında (önkol) 4-5 saniyede bir dokunmanın "olumlu" yöndeki uyarıları da incelendi. Bu inceleme sonunda annenin bebeğini okşaması ve çiftlerin şefkat dokunmalarının sinir sistemini kuvvetlendirdiği görüldü.



(AA)