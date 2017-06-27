T24 LogoT24 Logo
Gündem
Deutsche Welle

HAZ: Merkel Almanlar için bir başarı modeli

Katar krizi ile Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz’un Başbakan Angela Merkel’e yönelik eleştirileri ön plana çıkan yorum konularını oluşturuyor.

27 Haziran 2017 02:47

Düsseldorf'ta yayımlanan Handelsblatt gazetesindeki yorumda Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkelerinin teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'a uyguladığı ambargoya ilişkin şu satırlar dikkat çekiyor:

"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a abluka uygulaması yıllardır giderek tırmanan gerilimdeki son aşama oldu. Arap "kardeşlerin” gerçekten ne istediği hafta sonunda netlik kazandı: Radikal İslamcı gruplara yönelik desteğe son verilmesinin yanı sıra İran ile ilişkinin kesilmesi, Türk askerlerinin çekilmesi ve Arap televizyon kanalı El Cezire'nin kapatılması. Komşu ülkelerin Katar'dan bu taleplerinin açıklanmasının ardından ABD bunların "ailenin iç işleri” olduğunu açıkladı ve arabuluculuktan çekildi. Oysa Washington bu soruna taraf ülkelerin askeri olarak korunmasında önemli bir rol oynuyor. Ama ne zaman durum karmaşık bir hal alsa, büyük "anlaşmaların mimarı” Trump ortadan kayboluyor gibi görünüyor.”

Neue Osnabrücker Zeitung’daki yorumda ise Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz'un hafta sonunda seçim programının oylandığı Dortmund'daki parti kongresinde yaptığı konuşma ele alınıyor:

"Sosyal Demokrat Parti'nin umudu olan Martin Schulz'un Angela Merkel’in izlediği siyaseti demokrasiye bir saldırı olarak nitelendirerek, Başbakana bu şekilde yüklenmesi içinde bulunduğu çaresizliği gösteriyor. Böylelikle öncelikle Merkel’in izlediği tutum ve Alman Federal Meclisi'nde temsil edilen en güçlü partinin lideri olarak üstlendiği görev onaylanmış oluyor. Bunun yanı sıra Sosyal Demokrat Parti de iktidarın ortağı. Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayının neredeyse Almanya için Alternatif Partisi tarzında daha iyi demokrat olduğunu iddia etmesi, pek şık bir tavır değil. Ama Schulz ve partililer ne yapsın? Sosyal eşitliği ön plana çıkartmak çoşturmuyor, çünkü insanların durumu genelde iyi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi hiç şikayet etmeden Schulz'un daha sert konuşmasına göz yumabilir. En azından böylelikle seçim kampanyaları biraz hareket kazanır.”

Süddeutsche Zeitung'daki yorumda da aynı konuya dair bir yorum yer alıyor.

"Schulz Merkel'e yüklenmekle Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi’ne yardım etmiş oldu. Hristiyan Demokratlar neden fikirsiz olduklarını açıklamaya çalışmak yerine şimdi kolayca Sosyal Demokratların liderinin saldırılarına tepki gösterecekler. Aslında Schulz için Hristiyan Demokratların karşısında puan toplamak çok kolaydı. Zira Merkel demokrasiye saldırmasa da, Hristiyan Demokrat Birlik'teki parti içi demokrasiye zarar veriyor. Sosyal Demokrat Parti, bünyesindeki farklı kurullarda seçim programını bir yıldan uzun süredir tartışırken, Merkel seçim programını kurmaylarına gizlice hazırlattı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Yönetim Kurulu bile bir hafta sonra kabul edilmesi beklenen programın taslağını görmedi. Bu etkin bir yöntem olabilir ama parti içinde ortak karar alma mekanizmasının devre dışı olduğunu gösteriyor.”

Hannoversche Allgemeine Zeitung'da ise Almanya'da Eylül ayında yapılacak genel seçimler ve Başbakan Angela Merkel'in tavrı ele alınıyor:

"Merkel gerçekten liderlik yapmıyor, ciddi olarak planlamıyor, seçmenin canını yakacak şekilde yönetmiyor. Buna rağmen Angela Merkel Alman vatandaşlarının çoğu için mutlak bir başarı modeli. Uluslararası sahnede Merkel, özgür dünyanın lideri olarak adlandırılıyor. Gelecek, hedefler ile dijital, yeni ve adil bir dünya için sunulacak somut öneriler konusunda iç siyasetteki rekabette ise Hristiyan Demokrat Birlik, sorunları çözecek bir yapıda olduğu izlenimi yaratıyor. Bu programın adı da, kendisi de Merkel.”

© Deutsche Welle Türkçe

JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KatarSosyal Demokrat Parti Genel BaşkanıBaşbakan Adayı Martin Schulz Başbakan Angela MerkelHandelsblattSuudi ArabistanArapArabistan Birleşik Arap Emirlikleri BahreynMısır KatarRadikalTürkArap CezireABDWashingtonTrump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24