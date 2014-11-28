Hayyam Garipoğlu'na tahliye

Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yargılandığı davada, "Suçluyu kayırmaktan" dolayı hakkında verilen kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklanan işadamı Hayyam Garipoğlu, daha önce cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Serpil Kırkeser'in Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, işadamı Hayyam Garipoğlu, 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut cinayetine ilişkin davada, hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle, 2 gün önce Londra'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak sevk edildiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda tutuklanmıştı.

Avukatlarının başvurusu üzerine hakkındaki "mahsup incelemesi" tamamlanan Garipoğlu, daha önce Sümerbank Davası nedeniyle cezaevinde yattığı süre gözönüne alınarak, "denetimli serbestlik" kapsamında dün gece cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun “Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan aldığı 24 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Cem Garipoğlu, Silivri'de 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşunda 10 Ekim günü intihar etmiş, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Garipoğlu'nun intihar etmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada "kovuşturmaya yer yok" kararı vermişti.