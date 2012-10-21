Hayvanseverler hayvan hakları için Taksim'de bir kez daha buluştu!

Hayvan hakları ile ilgili yasa tasarısını protesto eden çok sayıda hayvansever Galatasaray'dan Taksim Meydanı'na yürüdü. Aralarında ünlü isimlerin de olduğu hayvanseverler, yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

Yüzlerce hayvansever, hayvan hakları için Galatasaray'da bir araya geldi. Hayvan hakları iel ilgili 5199 sayılı yasa tasarısını protesto eden hayvanseverler, Taksim'e yürüdü. Yürüyüşe CHP İstanbul Eski Milletvekili Çetin Soysal, manken Sevda Demirel gibi ünlülerin yanısıra yüzlerce hayvansever katıldı. Ellerinde "5199 Geri Çekilsin" yazılı pankart taşıyan gruba Beşiktaş taraftar grubu "Çarşı" da destek verdi.

Hayvanseverlerin arasında bulunan bir grup da Kurban Bayramı'nda hayvanların kesilmesini protesto etti. Grup, "Kurban paralarını ihtiyaç sahiplerini bağışlayın", "Bayramınıza kan bulaşmasın" yazılı pankartlarla yürüdü.

Yürüyüşe destek veren manken Sevda Demirel "Her gün sokaklardayız. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu yasayı engellesinler. İkisi de imanlı insanlar. İmanlı insanlar böyle bir şey kabul etmez" dedi.

CHP İstanbul Eski Milletvekili Çetin Soysal ise, "Böyle bir kalabalığı burada görmek çok güzel. Hayvanları katletmek günahtır. Onların hakları buraya geldik" diye konuştu. Yürüyüşün ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı