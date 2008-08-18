Hayvanseverler birleşti!

Sayıları yüzleri bulan hayvan derneklerinin HAYTAP çatısı altında birleştiğini belirten Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, "Altı ay içinde 30 derneği daha HAYTAP çatısına alacağız. Hükümetler artık bizi dikkate almak zorunda. Çünkü biz büyük bir kitleyi temsil ediyoruz ve azımsanamayacak kadar da oyumuz var" dedi.



İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, beş yıllık mücadeleyle Türkiye’de sayıları yüzleri bulan hayvan derneklerini kısa adı HAYTAP olan Hayvan Hakları Federasyonu çatısı altında birleştirdi. Şenpolat, bugüne kadar gerilla taktiğiyle mücadele eden hayvanseverlerin federasyonla düzenli ordu haline geldiğini belirterek, "Altı ay içinde 30 derneği daha HAYTAP çatısına alacağız. Hükümetler artık bizi dikkate almak zorunda. Çünkü biz büyük bir kitleyi temsil ediyoruz ve azımsanamayacak kadar da oyumuz var" dedi.





TEMA’laşacağız



HAYTAP’a ilk etapta Adana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği DOHAYKO, Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği DİHAYKO, İstanbul Barınak Gönüllüleri Derneği BGD, Giresun Hayvanları Koruma Derneği GİRHAYKO ve Antalya Konyaltı Dostları Derneği KDD üye oldu.



Şenpolat, devlete karşı mücadele etmek yerine, ciddi, bilinçli, bilimsel yollarla herkes tarafından kabul edilmiş bir kurum olacaklarını söyledi. Böylece devletin bugüne kadar uyguladığı politikalardan vazgeçmesini sağlayacaklarını belirten Ahmet Kemal Şenpolat, "Önemli olan, dünyaya topluma, insanlara çok daha geniş açıdan bakabilme cesaretini göstermektir. İşte ancak o zaman hayvanlar açısından bir umut vardır. HAYTAP, kısa sürede TEMA ve AKUT gibi bilinen ve dikkate alınan bir tüzel kişilik haline gelecek" dedi.



Oy potansiyeliyiz



HAYTAP Ulusal Örgütlenme Koordinatörü Nesrin Çıtrık ise örgütsüz olarak sorunu çözemeyeceklerini anladıklarını belirterek, Türkiye çapında çok ciddi bir dernekleşme başladığını söyledi. Hukuk, halkla ilişkiler ve lobi çalışmalarıyla kurum ve kuruluşları yasaları uygulamaya zorlamayı amaçladıklarını anlatan Nesrin Çıtrık, "Siyasiler oy getirmeyen hiç bir şeye ilgi duymuyor. Biz de büyük bir kitle olarak aynı zamanda büyük bir oy potansiyeli haline gelip, ilgilerini çekeceğiz" diye konuştu.



’Kabahat’ olmasın



DOHAYKO Gürpınar Şubesi Başkanı Sema Mandev de Hayvanları Koruma Kanunu’nun, Kabahatlar Kanunu’ndan ileri geçemediğini belirterek, hayvana şiddetin Türk Ceza Kanunu’na girmesine çalışacaklarını söyledi.



