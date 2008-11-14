Hayvanseverler Ankara’da eylem yaptı

Hayvanseverler, Ankara’da, Hayvan Haklarını Koruma Örgütü PETA öncülüğünde biraraya geldi.



Oyuncu Sibel Kekilli’nin de destek verdiği yürüyüşte, hayvanseverler Hayvan Haklarını Koruma Yasası’nın titizlikle uygulanması isteğini, kanunun sayısı olan “5199” yazılı balonlarla dile getirdi.



Hayvan Haklarını Koruma Örgütü PETA, barınak gönüllüleri derneği ve çok sayıda hayvansever, Ankara Tandoğan Meydanı’nda hayvan hakları için eylem yaptı.



Topluluk adına yapılan açıklamada, hayvanlara yönelik ihlallerin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki Türkiye için utanç tablosu olduğu belirtilirken, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanması gerektiğinin altı çizildi.



Hayvanseverler daha sonra ellerindeki “5199” yazılı balonları gökyüzüne bıraktılar.



Eyleme destek vermek üzere Ankara’ya gelen sinema oyuncusu Sibel Kekilli, barınaktan Almanya’ya götürmek üzere aldığı köpeğin sorulması üzerine duygulu anlar yaşadı.



'Türkiye'de hayvan hakları konusunda eksik var'



Kekilli, Türkiye’de hayvan hakları konusunda eksiklikler olduğunu vurguladı:



Eylemciler daha sonra Anıtkabir’e yürüyerek atayı ziyaret ettiler. Hayvanseverler köpeklerini dışarıda bırakmak zorunda kalırken, bazılarının çok sevdikleri köpeklerini gizli de olsa içeriye sokma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.

