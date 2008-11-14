T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hayvanseverler Ankara’da eylem yaptı

Ankara'da Hayvan Hakları Örgütü PETA öncülüğünde biraraya gelen hayvanseverler, Hayvan Haklarını Koruma Yasası'nın tam anlamıyla uygulanmasını talep ettiler.

14 Kasım 2008 02:00

Hayvanseverler, Ankara’da, Hayvan Haklarını Koruma Örgütü PETA öncülüğünde biraraya geldi.

Oyuncu Sibel Kekilli’nin de destek verdiği yürüyüşte, hayvanseverler Hayvan Haklarını Koruma Yasası’nın titizlikle uygulanması isteğini, kanunun sayısı olan “5199” yazılı balonlarla dile getirdi.

Hayvan Haklarını Koruma Örgütü PETA, barınak gönüllüleri derneği ve çok sayıda hayvansever, Ankara Tandoğan Meydanı’nda hayvan hakları için eylem yaptı.

Topluluk adına yapılan açıklamada, hayvanlara yönelik ihlallerin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki Türkiye için utanç tablosu olduğu belirtilirken, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

Hayvanseverler daha sonra ellerindeki “5199” yazılı balonları gökyüzüne bıraktılar.

Eyleme destek vermek üzere Ankara’ya gelen sinema oyuncusu Sibel Kekilli, barınaktan Almanya’ya götürmek üzere aldığı köpeğin sorulması üzerine duygulu anlar yaşadı.

'Türkiye'de hayvan hakları konusunda eksik var'

Kekilli, Türkiye’de hayvan hakları konusunda eksiklikler olduğunu vurguladı:

Eylemciler daha sonra Anıtkabir’e yürüyerek atayı ziyaret ettiler. Hayvanseverler köpeklerini dışarıda bırakmak zorunda kalırken, bazılarının çok sevdikleri köpeklerini gizli de olsa içeriye sokma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24