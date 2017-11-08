Hayvansever çifte 'pis kokuyorsunuz' diyen komşulara para cezası

İzmir’in Bornova İlçesi'nde evlerinde iki kedi ile iki köpek besleyen çifte, apartman toplantısı sırasında "İnsan değilsiniz, pis kokuyorsunuz" dediği öne sürülen komşuları Fikret P.’ye ’hakaret’ suçundan 93 gün adli para cezası verildi. Ceza 1860 lira paraya çevrildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, aynı apartmanın yöneticisi hakkında ise ’kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan açılan davanın İzmir 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi.

Bornova’da Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan apartmanda evcil hayvan besleyen sakinler ile buna karşı çıkanlar arasında yaşanan tartışma, adliye koridorlarına taşındı. Sorunu çözmek için yapılan apartman toplantısında da bir kez daha tartışma çıktı. Evlerinde iki kedi ve iki köpek besleyen Ayşe Ülkü ve eşi Ümit Ülkü, toplantıda; apartmandaki kokunun artezyen suyundan kaynaklandığını, bu suyun artık kullanılmaması üzerine de kokunun kalmadığını söyledi.

İddiaya göre apartman sakinlerinden Fikret P., hayvansever çifte yönelik, "Onlar insan değil, pisler, pis kokuyorlar" dedi. Bu gelişme üzerine Ümit Ülkü ve eşi Ayşe Ülkü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taraflar savcılığın uzlaşma çağrısını kabul etmedi. Bunun üzerine savcı, Fikret P. hakkında 'hakaret' suçundan dava açtı. İzmir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Fikret P.’nin savunmasını alıp, tanıkları dinleyen hakim ikinci duruşmada kararını açıkladı. Hakim, Fikret P.’ye, 93 gün adli para cezası verdi. Daha sonra da bu ceza, günlüğü 20 TL’den toplam bin 860 TL’ye çevirildi.

Yönetici de hakim karşısına çıkacak

Aynı süreçte, Ümit Ülkü ve eşi Ayşe Ülkü’ye, sık sık uyarılar gönderdiği öne sürülen apartman yöneticisi veteriner hekim Saygun Ü. hakkında da 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan dava açıldı. Apartman yöneticisi Saygun Ü.’nün de İzmir 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Vukuatlı apartman

Komşular arasında ’evcil hayvan besleme’ yüzünden çıkan ve adliye koridorlarına taşınan tartışmaların yaşandığı apartmanda, daha önce de ’sokak kedileri’ ve ’kedi evi’ yüzünden tartışma çıktı. Apartman yöneticisi veteriner Saygun Ü., apartmanın giriş kapısının yanına sokaktaki kedilerin beslenmesi için mama kabıyla kedi evi koyan hayvansever Firdevs Çırpıcı ile kızı Meral Çırpıcı Gürsoy’a dava açtı. Bir süre sonra zinciri kesip, kedi evini kaldıran yönetici ve apartman görevlisi hakkında bu kez Çırpıcı ile kızı suç duyurusunda bulundu. Davalar sürerken, bina yöneticisi ve apartman görevlisi tarafından tehdit edildiklerini ileri süren Çırpıcı ile kızı Gürsoy için savcılık, koruma kararı verdi.