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Hayvanlarını otlatmaya giden kişinin cesedi bulundu 

Emre Saçlı/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Yılmaz Elvan'ın (49) kendisine ait küçükbaş hayvanları otlatmaya gittiği merada cesedi bulundu

12 Mayıs 2018 04:04

Emre Saçlı/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, Yılmaz Elvan\'ın (49) kendisine ait küçükbaş hayvanları otlatmaya gittiği merada cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Beylikli Mahallesi\'nde bulunan Öteyaka Mevkii\'nde meydana geldi. Kendisine ait hayvanları otlatmaya giden evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Elvan\'dan bir süre haber alamayan yakınları meraya gittiğinde Elvan\'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Elvan\'ın yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Elvan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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