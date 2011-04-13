T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hayvanlarını otlatan iki kişiye kurt saldırdı!

Şerife Erkip, başı, göğsü, bacakları ve boynuna aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

13 Nisan 2011 03:00

T24 - Kütahya'nın Simav ilçesinde kurt saldırısına uğrayan 2 yaşlı kadından 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı. Kurdun kuduz olması ihtimaline karşı olayın meydana geldiği Çulhalar köyünde karantina önlemi alınarak ikinci emre kadar hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığını bildirdi.



Yaralanan kadının yakınları hastane önünde toplandı.

Çulhalar köyü Dereboyu mevkisinde küçükbaş hayvanlarını otlatan Kezban Kartalmış (79) ve komşusu Şerife Erkip (76), ormanlık alandan gelen kurdun saldırısına uğradı. 

Şerife Erkip, başı, göğsü, bacakları ve boynuna aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 

Kezban Kartalmış ise elindeki değnekle kurda karşılık vermeye çalıştı. Uzun süren boğuşmanın ardından ağır yaralanan Kartalmış, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki köye güçlükle yürüyerek yardım istedi. 

112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine sevk edilen Kartalmış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Erkip'in cesedi ise Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. 

Kurdun kuduz olması ihtimaline karşı olayın meydana geldiği Çulhalar köyünde karantina önlemi alınarak ikinci emre kadar hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığını bildirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24