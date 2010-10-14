Hayvanların yaşam hakkı için bir imza da sen ver

T24- Hayvanlara karşı uygulanan vahşetin durdurulması, ülke genelinde sahipli/sahipsiz hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan "Yaşam Hakkına Saygı Derneği", İzmir'de gerçekleşen şiddet olayı hakkında www.sessizkalmasucaortakolma.com adresinden imza kampanyasına başladı.





Bornova'da geceyarısı beş üniversiteli gencin bir kediye uyguladığı vahşet ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Gençler saldırdıkları kediyi vahşice başını ezerek öldürmüşlerdi.





Bu olay üzerine hukuki yollara başvurmak isteyen Yaşam Hakkında Saygı Derneği, bu suça karşı Türk Ceza Kanununda bir karşılık bulamamış.





Dernek de kanunda yazılmamış, kamu vicdanında asbit olmuş suçların cezalandırılması için imza kampanyasına başladı.



www.sessizkalmasucaortakolma.com adresinde yürütülen kampanyaya şimdiye kadar 23 binden fazla kişi katıldı.





