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HAYVANLARI YAŞATMA DERNEĞİNDE HOROZ DÖVÜŞÜ İDDİASI BODRUM (A.A)

25 Kasım 2010 12:59

-HAYVANLARI YAŞATMA DERNEĞİNDE HOROZ DÖVÜŞÜ İDDİASI BODRUM (A.A) - 25.11.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki Bodrum Kümes Hayvanlarını Tanıtma ve Yaşatma Derneğine ait binaya düzenledikleri operasyonda, horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı.  Polis, bina içerisinde özel bölümlerde tutulan ve dövüştürüldükleri iddia edilen 4 horoza da el koydu. Bu arada dernek görevlileri, olayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.  2007 yılında da aynı binaya polis ekiplerince operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmış, 12 horoza el konulmuştu.

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