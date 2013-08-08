Hayvanları da bir tuhaf: New York'ta köpekbalığı metroya bindi

New York halkı kentin metro trenlerinden birisinde karşılaştıkları beklenmedik bir yolcunun şokunu yaşadı.

Metroda karşılaşılan manzara, 'her şeyi görmüş şehir' New York için bile bir ilk.

Kentin metro yetkilileri, trenlerden birinde 1,2 metre boyunda bir köpekbalığı bulunduğunu doğruladı.

Bir vagonda, koltukların altında bulunan köpekbalığının fotoğrafları kısa sürede sosyal medya sitelerinde dolaşmaya başladı.

Metro treninin makinisti, vagonda bulunan yolcuları diğer vagonlara aktardıktan sonra yoluna devam etti ve ölü köpekbalığı trenin son durağında görevliler tarafından trenden çıkarıldı.

Yetkililer, güvercinlerin, köpeklerin ve diğer bazı hayvanların zaman zaman metro trenlerinde görüldüğünü ama bir köpekbalığına daha önce hiç rastlamadıklarını belirtiyorlar.

Köpekbalığının metro vagonuna nereden geldiği bilinmiyor.

Metronun beklenmeyen yolcusunun bir fotoğrafını çeken Isvette Verde, "Bu kentte her zaman çılgın şeyler oluyor. Bunlara fazla şaşırmıyor insan artık. Ama bu, New York için bile biraz fazla" dedi.

İnternet sitelerinde köpekbalığını ağzında bir sigarayla, yanında bir metro biletiyle ve içeceklerle gösteren diğer fotoğraflar da yer aldı.