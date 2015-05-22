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Yaşam

'Hayvanlarda üzülme, utanma ve pişmanlık duygusu yok'

İngiliz bilim insanları, insan ve hayvan beynindeki her bölümü inceledi

22 Mayıs 2015 09:23

İngiliz bilim insanları, insan ve hayvanlardaki duygu benzerliklerini karşılaştırdıkları deneyde hayvanlarda utanç ve pişmanlık duygusunun olmadığını kanıtladı.

İngiliz bilim insanları, deneyde pişmanlık duygusunu tetikleyen olaylar oluşturarak, insan ve hayvan beynindeki her bölümü inceledi.

Deneyin sonucunda, evcil hayvanların sadece sahiplerinin davranışlarını taklit ettikleri, olaylar karşısında pişman olma, rahatsızlık duyma ve üzülme gibi yetilere sahip olmadıkları ortaya çıktı.

Bilim insanlarına göre, hayvanların pişmanlık duyusuna sahip olmamalarının nedeni, akıl yürütme mekanizmasından yoksun olmaları.

Yalnızca içgüdüleriyle hareket eden, davranışlarını düşünme ve kontrol etme yetisine sahip olmayan hayvanlar, zaman zaman "pişmanmış" gibi gözükse de, bu sadece sahiplerini taklit ettiklerinin bir göstergesi.

Hayvanlarda ne utanma var, ne pişmanlık

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