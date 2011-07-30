Hayvanlar için özel su kabı yaptı

T24 - Manisalı girişimci 30 yaşındaki Arif Koçak, yaz sıcağında kavrulan sokak hayvanlarının susuzluğunu gidermek için plastik kovası olan sensörlü su kabı yaptı. Koçak’ın buluşu, kısa sürede yurt genelinde kullanılmaya başlandı.



Başta kendi köpeği olmak üzere sokak hayvanlarının, kuşların kavurucu sıcaklarda su sıkıntısı çektiğine tanık olan Arif Koçak, onların bu sorununu gidermek için ne yapabileceğini araştırmaya başladı. Koçak, ’Otomatik dilsiz suluk’ adını verdiği su kabını geliştirdi. Sensörlü su kabını yapmak için daha önce yapılan suluk modellerini incelediğini belirten Koçak, şunları söyledi:



"Plastik kabı altına bağladığım hortumu musluğa bağladım. Kabın yan tarafındaki kapaklı kutunun içine platör adı verilen ve sensör görevi gören aleti yerleştirdim. Platör, su içildikten sonra devreye giriyor. Boşalan suyun tekrar kaba dolmasını sağlıyor. Ondan sonra devreden çıkıyor. Suyun sürekli olarak istenilen seviyede kalmasını sağlıyor. Buluşum hayvanseverlerin, belediyelerin ve veterinerlerin dikkatini çekti. Önce Manisa Belediyesi’den talep geldi. Daha sonra yaptığım su kabının duyulması üzerine İzmir Narlıdere ve Manisa Gördes belediyeleri talepte bulundu. Bunun üzerine seri üretime başladım. Sensörlü su kaplarının tanesini KDV hariç 100 liradan satıyorum. Sensörlü su kabının tescili için gerekli başvuruyu yaptık. Su kabından edinmek isteyenler bana ulaşabilirler."



Manisalı veteriner hekim Fatih Gedik de "Bu ürünü destekliyorum. Hatta gelen hayvan sahiplerine öneriyorum. Hayvansever herkesin bu ürünü sahiplenmesi gerekiyor" dedi.





