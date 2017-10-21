Hayvanlar için elektrikli yatak üretti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, 35 yıldan bu yana kauçuk işiyle geçimini sağlayan 58 yaşındaki Yakup Özdanon, besi ve süt sığırlarının verimini artırmak ve soğuk iklimde hayvanların soğuktan korunması amacıyla elektrikli hayvan yatağı üretti.

Hayvancılık sektöründe kullanımı yaygınlaşmaya başlayan hayvan yataklarını üreten kauçuk firmasının sahibi Yakup Özdanon, besi ve süt sığırlarının verimini artırmak, aynı zamanda da soğuk iklimde yaşayan hayvanların soğuktan korunması amacıyla elektrikli hayvan yatağı tasarladı. Özellikle soğuk iklimdeki hayvanlar için ürettikleri elektrikli yatağın çiftçilere önemli ölçüde maddi kolaylık sağlayacağını belirten Özdanon, elektrikli yatağın dünyada tek üreticisi olarak patentini aldıklarını söyledi. Yakup Özdanon Bulgaristan ve Azerbaycan gibi ülkelerden talep olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

\"Kauçuk sektöründe hayvan yatağı ile buzağı yatağı üretiyoruz. Bunu daha da geliştirmek istedik. Bunun için elektrikli yatağı ürettik. Bunu yapmamızdaki en önemli sebep; çiftçimiz için artan bir yük olan yem oranını azaltarak verim almak. Et ve süt maliyetlerini en aza indirmek istiyoruz. İklimin soğuk olduğu bölgelerde hayvanların yetiştirildiği alanlar 5- 25 derece sıcaklıkta olması gerekiyor. Hayvanlar için 5 derecenin altı da 25 derecenin üstü de zararlı. Eğer alan soğuk ise hayvan enerjisini ısınmak için harcıyor ve yem yeme oranı artıyor. Sıcaklık fazla ise hayvan stres yaşıyor. Biz ürettiğimiz elektrikli yatak ile oluşabilecek zararların önüne geçmek istedik. Aynı zamanda farklı yöntemlerle ısıtılan alanlar çiftçiye ek bir maddi yük getirmekte. Bu ürün ise 24 volt gibi düşük bir enerji harcayarak çalışıyor. Ayrıca bu ürün güneş enerjisi ile de çalışabiliyor. Yerleştireceğiniz güneş panelinden elde edilecek enerji ile bunu çalıştırmanız mümkün. Hayvanların ayaklarından ısınmasını sağlayıp, hayvanların hem gelişimine fayda sağlıyor hem de hastalıkların önüne geçiyoruz. Bu ürün büyükbaş kadar kanatlı havyanlar için de kullanılabiliyor. Bu ürünün dünyadaki tek üreticisi biziz, bunun patentini de aldık. Bulgaristan, Azerbaycan ve Doğu illerinden yoğun talep var.\"

Hayvan yataklarının 300 TL\'den satıldığını söyledi.

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