Hayvanlar da yalan söylüyor

T24

Amaç, yem ya da dişi peşinde koşarken rakipleri kandırmak! Serçe benzeri bir kuşun genellikle yırtıcı bir hayvan geldiğini diğerlerine haber vermekte kullandığı sesten, onları yemden uzaklaştırmak için de yararlanabildiği görülen araştırmaya göre kurbağalar da ‘yalancı’. Uzmanlar sesiyle diğer erkek kurbağalara boyutlarını haber veren bu hayvanlarda bazen kuvvetli vıraklamanın ardında rakibiyle mücadeleden çekinen ‘çelimsiz’ bir kurbağa olabildiğini belirtti.