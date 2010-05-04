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Yaşam

Hayvanlar da yalan söylüyor

ABD, Tennessee Üniversitesi uzmanlarının araştırması, hayvanların da yalana başvurabildiğini gösterdi.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - ABD, Tennessee Üniversitesi uzmanlarının araştırması, hayvanların da yalana başvurabildiğini gösterdi.

Amaç, yem ya da dişi peşinde koşarken rakipleri kandırmak! Serçe benzeri bir kuşun genellikle yırtıcı bir hayvan geldiğini diğerlerine haber vermekte kullandığı sesten, onları yemden uzaklaştırmak için de yararlanabildiği görülen araştırmaya göre kurbağalar da ‘yalancı’. Uzmanlar sesiyle diğer erkek kurbağalara boyutlarını haber veren bu hayvanlarda bazen kuvvetli vıraklamanın ardında rakibiyle mücadeleden çekinen ‘çelimsiz’ bir kurbağa olabildiğini belirtti.






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