-HAYVANCILIĞA DESTEK ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 2011 yılında hayvancılık destekleri için ayrılan kaynağın 440 milyon lira artırılarak, 1 milyar 700 milyon liraya çıkartıldığını bildirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndaki Küçük Ev'de düzenlediği basın toplantısında, 2011 tarımsal destekleriyle ilgili kararnamenin Bakanlar Kurulu'nda imzalandığını açıkladı. Daha önce 6 milyar lira olarak açıklanan 2011 yılı tarımsal destekleri içinde 1,2 milyar liranın hayvancılık sektörüne ayrıldığını hatırlatan Bakan Eker, süt ve et üretimiyle ilgili besicilere daha fazla destek sağlamak amacıyla hayvancılık sektörüne yönelik destek tutarının 440 milyon lira artırıldığını kaydetti. Böylece 2011 yılında hayvancılık sektörüne ayrılan kaynağın 1 milyar 700 milyon liraya çıkarıldığını belirten Bakan Eker, artırılan kaynağın 390 milyon lirasının besicilik sektörüne, 50 milyon lirasının da süt tozu ihracatının desteklenmesi için ayrıldığını ifade etti. Süt fiyatlarındaki düşüşün önlenmesi için 2009 ve 2010 yıllarında süt tozu teşviki uygulandığını hatırlatan Bakan Eker, bu yıl da 18 bin tonu yurt içindeki sanayicilerin ham madde ihtiyacını karşılamak üzere 20 bin tonu da ihracat amacıyla olmak üzere toplam 38 bin ton süt tozu üretiminin destekleneceğini açıkladı. Bakan Eker, et ithalatından alınan gümrük vergilerinin besicilerin desteklenmesinde kullanılacağını bildirdi.