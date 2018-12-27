T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hayvanat bahçesinin sakinleri, yapılan çalışmalarla kışı daha rahat geçiriyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yapılan hazırlıklarla hayvanlar kış mevsimin daha rahat geçiriyor

27 Aralık 2018 12:57

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı\'nda yapılan hazırlıklarla hayvanlar kış mevsimin daha rahat geçiriyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı kış şartlarına hazır hale getirildi. 127 tür ve 1000\'in üzerinde canlının yaşadığı hayvanat bahçesinde kış soğuklarına dayanıklılığı zayıf olan hayvanlar için özel sığınak ve ısıtma sistemleri yerleştirildi. Bazı hayvanlar kışlık barınaklarına alınırken, bazı yuvalarda yenileme çalışması yapıldı. Hayvanlara, kışın daha fazla enerji ihtiyacı duymaları nedeniyle besin değeri ve enerji verimliliği yüksek yiyecekler veriliyor.
Yılın 12 ayı ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden hayvanat bahçesinde ziyaretçiler hem piknik yapıp, hem de hayvanları yakından görebiliyor.
Hayvanat Bahçesi Doğal Yaşam Parkı veteriner hekimlerinden Damla Atay, hayvanların daha rahat bir ortamda kış mevsimini geçirebilmesi için her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Özellikle sıcakkanlı hayvanların kışın daha sıcak ortamlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Atay, “Antalya\'da çok soğuk hava olmuyor, ama biz yine de önlemlerimizi aldık. Barınaklara ısıtıcılar yerleştirdik. Kışı sorunsuz geçirmeyi planlıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlparslanDHA ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat BahçesiDoğal Yaşam ParkıAntalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat BahçesiDoğal Yaşam Parkı kışBazıHayvanlarakışınYılınHayvanat Bahçesi Doğal Yaşam ParkıDamla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24