Hayvanat bahçesini su bastı; iki aslan, iki kaplan ve bir jaguar kaçtı

Almanya'da bir hayvanat bahçesindeki su baskını fırsat bilen bir ayı, iki aslan, iki kaplan ve bir jaguar kaçtı. Polis ve itfaiye kasabada arama yapıyor.

Almanya’nın batısındaki Lünebach kasabasında bulunan hayvanat bahçesinden bir ayı, iki aslan, iki kaplan ve bir jaguar kaçtı. Hayvanların, gece boyunca yağan yağmur sonrası hayvanat bahçesini su basması sonucu kaçtığı belirtildi. Kaçan ayı vurularak öldürülürken, diğer hayvanlar henüz bulunabilmiş değil.

Hayvanat bahçesinin çevresinde onlarca polis ve itfaiyecinin hayvanları aradığı belirtiliyor. Polis halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.