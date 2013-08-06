T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hayvanat bahçesinden kaçan piton, 2 çocuğu öldürdü

Kanada'da hayvanat bahçesinden kaçtığı belirlenen piton yılanı 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğu öldürdü.

06 Ağustos 2013 04:55

 

Kanada'nın New Brunswick eyaletine bağlı Campbellton kentinde, bir piton yılanının 2 çocuğu öldürdüğü bildirildi.
Campbellton Belediye Başkan Yardımcısı Ian Comeau'nun verdiği bilgiye göre, kent merkezindeki iki katlı bir binanın girişinde faaliyet gösteren "Reptile Ocean" adlı küçük hayvanat bahçesinden nasıl kaçtığı henüz belirlenemeyen piton yılanı, havalandırma panelinden üst kata geçti.
Yılan, burada yaşları 5 ve 7 olan iki erkek çocuğunu öldürdü.
Olayı büyük bir trajedi olarak yorumlayan Comeau, şehrin şokta olduğunu belirtti.
Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden Julie Rogers-Marsh da piton yılanının polis tarafından yakalandığını söyledi.
Marsh, yılanın kafesinden nasıl çıktığının soruşturma sonucunda netleşeceğini kaydetti.

ETİKETLER

pitonçocukyutmaölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24