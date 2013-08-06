Hayvanat bahçesinden kaçan piton, 2 çocuğu öldürdü

Kanada'nın New Brunswick eyaletine bağlı Campbellton kentinde, bir piton yılanının 2 çocuğu öldürdüğü bildirildi.

Campbellton Belediye Başkan Yardımcısı Ian Comeau'nun verdiği bilgiye göre, kent merkezindeki iki katlı bir binanın girişinde faaliyet gösteren "Reptile Ocean" adlı küçük hayvanat bahçesinden nasıl kaçtığı henüz belirlenemeyen piton yılanı, havalandırma panelinden üst kata geçti.

Yılan, burada yaşları 5 ve 7 olan iki erkek çocuğunu öldürdü.

Olayı büyük bir trajedi olarak yorumlayan Comeau, şehrin şokta olduğunu belirtti.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden Julie Rogers-Marsh da piton yılanının polis tarafından yakalandığını söyledi.

Marsh, yılanın kafesinden nasıl çıktığının soruşturma sonucunda netleşeceğini kaydetti.