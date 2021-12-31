Hayvanat bahçesinde temizlik görevlisini ısıran kaplan vurularak öldürüldü

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ABD'nin Florida eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde temizlik görevlisinin kolunu ısıran kaplan vurularak öldürüldü.

Naples Hayvanat Bahçesi'ndeki Eko, temizlik görevlisinin kolunu ısırırken bulundu.

Şerif ofisinden yapılan açıklamada hayvanın kolu bırakmasını sağlamaya çalıştıklarını ancak sonunda "ateş açmak zorunda kaldıklarını" belirtildi.

Yapılan açıklamada temizlik görevlisinin yetkisi olmayan bir alana girdiği belirtildi. Görevlinin kaplanı sevmeye veya beslemeye çalıştığı düşünülüyor.

"Ciddi şekilde yaralanan" görevlinin hava yoluyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralanan görevlinin direkt olarak hayvanat bahçesine çalışmadığı, üçüncü bir şirketten geldiği ve bu sebeple hayvanların tutulduğu bölgeyi temizleme izni verilmediği belirtildi.