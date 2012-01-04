-Hayvanat bahçesinde Sibirya kaplanı saldırdı BLAGOVEŞENSK (A.A) - 04.01.2012 - Rusya'da hayvanat bahçesindeki Sibirya kaplanı, kafesi önündeki çocuğa saldırarak ağır yaraladı. Rusya'nın Amursk bölgesinde gezici hayvanat bahçesindeki Sibirya kaplanıyla resim çektirmek isteyen 3 yaşındaki çocuk kafesin önünde durduğu anda kaplanın saldırısına uğrayarak, aldığı pençe darbeleriyle ağır yaralandı. Yetkililer, ebeveynleri tarafından kafesin önüne konulan çocuğun, saldırıda beyin sarsıntısı geçirdiğini, vücudunda parçalanmalar olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma açıldığı ve gezici hayvanat bahçesinin kapatılması konusunun görüşüldüğü bildirildi.