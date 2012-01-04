T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hayvanat bahçesinde Sibirya kaplanı saldırdı BLAGOVEŞENSK (A.A)

04 Ocak 2012 19:09

-Hayvanat bahçesinde Sibirya kaplanı saldırdı BLAGOVEŞENSK (A.A) - 04.01.2012 - Rusya'da hayvanat bahçesindeki Sibirya kaplanı, kafesi önündeki çocuğa saldırarak ağır yaraladı. Rusya'nın Amursk bölgesinde gezici hayvanat bahçesindeki Sibirya kaplanıyla resim çektirmek isteyen 3 yaşındaki çocuk kafesin önünde durduğu anda kaplanın saldırısına uğrayarak, aldığı pençe darbeleriyle ağır yaralandı. Yetkililer, ebeveynleri tarafından kafesin önüne konulan çocuğun, saldırıda beyin sarsıntısı geçirdiğini, vücudunda parçalanmalar olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma açıldığı ve gezici hayvanat bahçesinin kapatılması konusunun görüşüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24