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Çevre

Hayvanat bahçesi, ölüm kampına döndü

Endonezya'nın en büyük hayvanat bahçesinde, çoğu nesli tükenmekte olan türlerden olan hayvanların, hayatının tehlikede olduğu belirtildi.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Endonezya'nın en büyük hayvanat bahçesinde, birçoğu nesli tükenmekte olan türlerden olan hayvanların tümünün hayatının tehlikede olduğu belirtildi. 
    

Hükümet tarafından denetim için görevlendirilen Hayvanat Bahçeleri Birliği'nin yetkilisi Tonny Sumampouw, Surabaya hayvanat bahçesinde, önlem alınmazsa ihmal ve yolsuzluk nedeniyle tüm hayvanların 5 yıl içinde öleceğini kaydetti.


Surabaya'da her yıl yüzlerce hayvanın öldüğünü, diğerlerinin açlık, stres ve kafeslerdeki nüfus yoğunluğu ile mücadele ettiğini ifade eden Sumampouw, Hollonda'nın koloni yönetimi sırasında 15 hektarlık bir alana inşa edilen 94 yıllık hayvanat bahçesinde 4 bin 200 hayvan bulunduğunu söyledi.


Tony Sumampouw, son günlerde 17 yaşındaki bir Afrika aslanı ve 6 yaşındaki bir Avustralya kangurusunun öldüğünü, dar ve kirli kafeslerde tutulan 14 Sumatra kaplanının büyük bir risk altında olduğunu ve 20 Komodo ejderi yavrusunun yoğun bakımda olduğunu kaydetti.


Hükümetin bu yılın başında hayvanat bahçesinin yönetimini ele almasından sonra, yeni bir yönetici atanana kadar geçici olarak hayvanat bahçesinin sorumlusu olan Sumampouw, sorunların kaynağının kötü yönetim ve yolsuzluk olduğunu belirtti.


Tony Sumampouw, "Önlem alınmazsa bütün bu hayvanlar 5 yıl içinde kesinlikle ölecek. Hayvanat bahçesinin personeli, hayvanların yemeklerini ve nadir türdeki hayvanları çalarken yakalandı" diye konuştu.

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