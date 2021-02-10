Hayvanat bahçesinden Sevgililer Günü'nü kalbi kırık geçireceklere fırsat: Eski sevgilinizin adını hamam böceğine verebilirsiniz

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ABD'nin Texas eyaletindeki El Paso kentine bulunan bir hayvanat bahçesi, insanlara Sevgililer Günü vesilesiyle bir hamam böceğine eski sevgilisinin ismini verme fırsatı sunuyor.

İnsanlar, cuma gününe kadar siteye girip bir böceğe eski sevgililerinin veya "böceklik yapan birilerinin" adını verebilecek.

Sevgililer Günü'nde isimlendirilen hamam böcekleri hayvanat bahçesindeki çeşitli hayvanlara yemeleri için verilecek.

Böceklere isim veren kişilerden hayvanat bahçesine destek için bağış yapmaları da istendi. El Paso Hayvanat Bahçesi Direktörü Joe Montisano, konuk olduğu bir programda bağışlanan her bin dolar için kendisinin de bir hamam böceği yiyeceğini söyledi.