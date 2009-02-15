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Çevre

Hayvana zulme ceza çağrısı

Hayvan Hakları Federasyonu, hayvanlara kötü muamelede bulunanlara hapis cezası için milletvekillerinden destek istedi.

15 Şubat 2009 02:00

Hayvan Hakları Federasyonu, hayvanlara kötü muamelenin önlenmesi ve kötü muamelede bulunanların hapis cezasına çarptırılması için milletvekillerine mektup göndererek destek istedi.

Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, mektubunda, hayvanlara kötü muamelenin, kabahatler kapsamından çıkarılarak suç kapsamına alınmasını, hayvanlara işkence edenlerin hapis cezasına çarptırılmasını ve sokak hayvanı sorununa çözüm getirilmesini öngören yasa tekliflerinin bir an önce yasalaştırılmasında yarar gördüğünü belirtti.

Şenpolat, günümüzde hayvan haklarının da aynı insan hakları gibi yasalarla korunması gerektiğini, tüm uygar ülkelerin benimsediğini ve hayata geçirdiğini ifade etti.

Türkiye'de de bu konudaki ilk somut adımın, Hayvanları Koruma Kanunu olduğuna işaret eden Şenpolat, mektubunda, "Ancak yürürlüğe girdiği 2004'ten bugüne kadar yasa ve yönetmeliğin, hayvanların korunmasına katkısı bir yana tam tersine toplu katliamları, hayvana tecavüzü, işkence ve her türlü kötü muameleyi teşvik ettiği görülmüştür" ifadesine yer verdi.

Şenpolat, hayvanlara karşı davranışların, "kabahat" olarak değerlendirilmesinin ve suç olarak kabul edilmemesinin, bu kanunun en büyük eksiği olduğunu belirtti.

Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapan kanun tekliflerinin desteklenmesini isteyen Şenpolat, mektubunda şunları kaleme aldı:

"Bu teklif partiler, inançlar üstü olup, tüm insan olma erdemine sahip kişilerin koşulsuz desteklemesi gerektiğine inandığımız bir düzenlemedir. Bu, hiçbir yabancı ülkenin, yabancı sivil toplum örgütünün baskısı ve tavsiyesi olmadan ülkenin kendi dinamikleri ile çıkarmış olduğu yasalarından birisi olsun.

Siz vekillerimizin destekleriyle Türkiye'de hatta dünyada bir ilki gerçekleştirelim. Dünyada ilk defa bir hayvan hakları yasası, bir meclisin tüm üyelerince kabul edilsin."

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