-Hayvan otlatma kavgasında kan aktı HİZAN (A.A) - 17.08.2011 - Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Kızılköprü Yaylası'nda, hayvan otlatma meselesi üzerine göçerler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Meydan köyü kırsalında bulunan göçerler, bir süre önce hayvanlarını otlatmak için Bahçesaray'ın Kızılköprü Yaylası'na gitti. Burada hayvan otlatma meselesi nedeniyle göçerler arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Rasim Dayangaç ve İlhan Uras olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bedrettin Uman ise Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.