-HAYVAN OTLATMA KAVGASI: 13 YARALI MUŞ (A.A) - 29.08.2010 - Muş'ta karpuz tarlasında hayvan otlatıldığı gerekçesiyle iki aile arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Arpayazı köyünde, Mufreze Gizlenci ile oğlu, aralarında husumet bulunan aileye ait karpuz ekili tarlasında hayvanlarını otlattı. Karpuz tarlasının sahibinin oğlu Hanifi Değer, duruma tepki göstererek, Mufreze Gizlenci ile tartıştı. Olayı öğrenen aile yakınlarının tarlaya gelmesi üzerine, tartışma büyüdü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Hanifi, Şahin, Muhterem ve Abdulsamet Değer, Nasır Tanyeri, Abdullah ve Abdulgafur Acar, Yavuz Güler ile Mufreze Gizlenci ve isimleri henüz öğrenilemeyen Gizlenci ailesinden 4 kişi yaralandı. Yararlılardan bazıları ilçelerdeki hastanelere sevk edilirken, 9 yaralı da ambülansla Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Şahin Değer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.