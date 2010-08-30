T24 LogoT24 Logo
Gündem

HAYVAN OTLATMA KAVGASI: 13 YARALI MUŞ (A.A)

30 Ağustos 2010 00:39

-HAYVAN OTLATMA KAVGASI: 13 YARALI MUŞ (A.A) - 29.08.2010 - Muş'ta karpuz tarlasında hayvan otlatıldığı gerekçesiyle iki aile arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Arpayazı köyünde, Mufreze Gizlenci ile oğlu, aralarında husumet bulunan aileye ait karpuz ekili tarlasında hayvanlarını otlattı. Karpuz tarlasının sahibinin oğlu Hanifi Değer, duruma tepki göstererek, Mufreze Gizlenci ile tartıştı. Olayı öğrenen aile yakınlarının tarlaya gelmesi üzerine, tartışma büyüdü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Hanifi, Şahin, Muhterem ve Abdulsamet Değer, Nasır Tanyeri, Abdullah ve Abdulgafur Acar, Yavuz Güler ile Mufreze Gizlenci ve isimleri henüz öğrenilemeyen Gizlenci ailesinden 4 kişi yaralandı. Yararlılardan bazıları ilçelerdeki hastanelere sevk edilirken, 9 yaralı da ambülansla Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Şahin Değer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24