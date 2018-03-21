Hayvan otlatan çobanlar, kurutma kanalında 'Atatürk' büstü buldu

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde hayvanlarını otlatan çobanlar, kurutma kanalına atılmış Atatürk büstü buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaptıktan sonra kamu kurumlarında kayıp Atatürk büstü olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bugün saat 15.00 sıralarında Çivril ilçesi Hamam Mahallesi Kumluk Mevkii\'nde hayvan otlatan çobanlar, DSİ\'ye ait olan kurutma kanalı içine atılmış Atatürk büstü buldu. Bunun üzerine çobanlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kanal içindeki Atatürk büstü üzerinde parmak izi araştırması yaptı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Atatürk büstü polis merkezine götürüldü. Atatürk büstünün kanala atılmasıyla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kamu kurumlarında kayıp Atatürk büstü olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

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