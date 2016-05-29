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Yaşam

Hayvan oteline bırakılan köpeğin uyluk kemiği kırıldı, işletmenin sahibinin 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Röntgeni çekilen köpeğin uyluk kemiğinde parçalı kırık olduğu tespit edildi

29 Mayıs 2016 07:03

Ankara’da bir otelin yöneticisi olan Müge Emeç, yılbaşı tatilini yurt dışında geçirmeye karar verdi. Emeç, King Charles cinsi köpeği Chester’ı konaklaması için İstanbul Zekeriyaköy’deki bir hayvan oteline bıraktı. Tatil dönüşü köpek otelin anlaşmalı olduğu hayvan transfer firması ile teslim edildi. Köpeğini iyi durumda görmeyen Emeç hayvan hastanesine gitti. Köpeğin uyluk kemiğinde darbeye bağlı kırık tespit edildi. İfadesi alınan hayvan otelinin sorumlusu şüpheli İsmail T., Chester’ı pet taksiye sağlam verdiğini söyledi. Emeç’in şikayeti üzerine başlayan soruşturmanın ardından olay savcılığa intikal etti. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İsmail T. hakkında dava açmayı gerektirir yeterli delil bulunduğu belirtildi ve ‘haksız yere sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Pet taksi sürücüsü Ahmet O. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. 11 Şubat’ta yapılan tedavi ve alınan raporda köpeğin sol fermur (uyluk) kemiği diafizer (gövde) orta 1/3 bölgesinde parçalı kırığı olduğu belirtildi. 

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