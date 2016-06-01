Hayvan kaçakçılığıyla suçlanan tapınakta 40 kaplan yavrusunun cesedi bulundu

Tayland'da vahşi hayvan kaçakçığı ve suistimaliyle suçlanan bir Budist tapınağında, dondurucu içinde 40 kaplan yavrusunun cesedi bulundu.

Polis ve vahşi yaşamı koruma yetkilileri, Kaplan Tapınağı’ndaki tüm canlıları almak için bir operasyon başlatmıştı.

Kanchanaburi’de bulunan alan, turizm merkezi olsa da pazartesi günkü baskından bu yana kapalı.

Sosyal medyada, yavru kaplanları yere dizili halde yansıtan fotoğraflar paylaşılıyor.

BBC’ye konuşan Vahşi Yaşam Dostları Derneği’nden Tom Taylor, dondurucuda başkaca hayvanlara ait parçalar bulunduğunu söyledi.

Taylor, şimdiye kadar tapınaktaki 137 canlı kaplandan 40’ına el konduğunu belirtti.

Tayland gazetesi Khao sod’dan bir muhabir, konteynerlarda hayvanlara ait bağırsaklar, ölü bir yaban domuzu ve başkaca hayvanlar gördüğün anlattı.

Tayland Ulusal Parklar Departmanı’ndan Adisorn Nuchdamrong, Reuters’a yaptığı açıklamada ölü kaplan yavrularından bahsederken, “Tapınak için değerleri olmalı ki tutuyorlar. Ama neden tutuyorlar, beni aşar” dedi.