-HAYVAN İTHALATINDA VERGİ İNDİRİMİ ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Kasaplık hayvan ithalatında gümrük vergisi, yüzde 30'dan yüzde 15'e indirildi. Kasaplık hayvan ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesine ilişkin İthalat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapan bakanlar kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Et fiyatlarındaki artışı dengelemek amacıyla, kasaplık hayvan ithalatında gümrük vergisi oranı, geçen yıl önce yüzde 40'a, daha sonra yüzde 30'a düşürülmüştü. Ancak, ihracatçı ülkelerdeki fiyat artışları ve dolar kurundaki artış nedeniyle, ithalat maliyetini düşürmek ve ramazan öncesi et fiyatlarında spekülasyon yapılmasını önlemek amacıyla, kasaplık hayvan ithalatındaki gümrük vergisi bugün yüzde 15'e çekildi. Yine et fiyatlarındaki spekülasyonu önlemek ve ithal maliyetini düşürmek amacıyla, et ithalatındaki referans fiyat, bu ay içinde, kg başına 5 dolardan 3,5 dolara indirilmişti. Aynı gerekçelerle, et ithalatındaki gümrük vergisi, geçen yıl önce yüzde 30'a indirilmiş, ardından yüzde 45'e çıkarılmış, bu yıl da yüzde 60'a, Temmuz ayı başında yüzde 75'e yükseltilmişti. Et ve Balık Kurumu (EBK) da, et satış fiyatlarını dengelemek amacıyla, 1 Ağustos'ta 10 bin 500 ton kasaplık hayvan ithalatı için ihale yapacak. EBK, kasaplık hayvanları, tarife kontenjanı kapsamında sıfır gümrük ile ithal edecek. EBK, kasaplık hayvanı kilosu 13 liradan alırken, serbest piyasada alım fiyatının 15 liraya yükseldiği belirtiliyor. Bu nedenle besiciler, EBK yerine özel sektöre hayvan vermeyi tercih ediyor. EBK, hayvan alımını garanti etmek amacıyla, sözleşmeli besicilik uygulaması başlattı. Sözleşme yapıp hayvanını EBK'da kestiren besicilere, kg başına 20 kuruş fark verilecek. Erken veya geç kesimde 5 kuruş, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılan kesime 10 kuruş ilave bedel ödenmesi öngörülüyor. Böylece, yerli besici kg başına 35 kuruş fark alabilecek. -SIRALAMADA 609 BASAMAK ATLADI- Diğer taraftan, et fiyatlarına müdahale amacıyla ithalatla görevlendirilen EBK, et ve canlı hayvan ithalatı, yurtiçi satışlarının artırılması dolayısıyla, cirosunu sürekli yükseltti ve Türkiye'nin sayılı sanayi kuruluşları arasına geldi. EBK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ekonomik performansı ölçmeye yönelik 1968 yılından beri yaptığı Türkiye'nin Büyük Sanayi Kuruluşları değerlendirmesinde 2008 yılında 749. sırada olan EBK, 2009 yılında 239. sıraya, 2010 yılında ise 140. sıraya yükseldi. Kurum, 3 yılda, büyüklük sıralamasında 609 basamak birden ilerledi. Ayrıca EBK, kamu kuruluşları içerisinde 2009 yılında 11. sırada iken, 2010 yılında 9. sıraya çıktı. Faaliyet raporuna göre, EBK, 2009 yılında 219,3 milyon lira olan satışlarını, 2010'da yüzde 119 artarak, 481,3 milyon liraya çıktı. 2009'da satışlar nedeniyle 12,9 milyon lira zarar eden kurum, geçen yıl 16,3 milyon lira kar elde etti. Ancak kurum faaliyetleri nedeniyle zarar eden EBK, 2009'da 28,6 milyon lira olan dönem zararını, geçen yıl 9,3 milyon liraya düşürdü.