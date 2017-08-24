Hayvan hırsızlığı çetesi çökertildi

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 2 ilde, Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan hırsızlıklarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, organize hayvan hırsızlığı çetesinin çökertildiği belirtildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir\'de hayvan hırsızlığına yönelik operasyon düzenledi. Balıkesir\'de Y.K. adlı şüphelinin liderliğindeki organize hayvan hırsızlığı şebekesinin Çanakkale\'nin Yenice, Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan ve Lapseki ilçeleri ile Balıkesir\'in Gönen, Havran ve Balya ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı belirlendi. Şüphelilerin, hırsızlık için araç kiraladığı da belirlendi. Çalınan hayvanların, Balıkesir\'e götürerek yerleşim alanları dışındaki ağıllarda saklayarak, piyasaya sürdükleri tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan ilk operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldığı 62 küçükbaş hayvan ise Balıkesir\'de A.B.\'nin ağılında bulunarak sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, hayvan hırsızlığı şüphelilerinin yakalanmasına yönelik bugün Balıkesir\'de 5, Çanakkale\'de ise 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında C.Y., Ö.B., A.B., Y.D., O.U., İ.T. ve M.K. adlı 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise bir kulak küpesi, 7 cep telefonu ve 9 sim kart ele geçirildi. Yakalan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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