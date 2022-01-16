Hayvan hakları savunucuları Ankara’da toplandı: Hayvan toplamaları durdurulsun

Hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri (STÖ), tehlikeli ırk olarak adlandırılan sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp kayıt altına alınması için verilen süre olan 14 Ocak tarihinin ertelenmesi talebiyle açıklama düzenledi. Ulus Meydan’ında yapılan açıklamaya, birçok hayvan hakları aktivisti katıldı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, 2004’te çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu gerekçe sunan belediyelerin binlerce hayvanı toplayarak bir kısmını öldürdüğünü çoğunu da kırsala ve dağlara terk ettiğini söyledi. Özkan, bir taraftan hayvan katliamları sürerken, sahipsiz hayvan sayısının da giderek arttığını belirtti.

Açıklamadan önce sokak hayvanlarının yaşadıklarını anlatan tiyatro gösterimi yapıldı.

"Nereye gidiyor bu hayvanlar?"

Bin 389 belediyeden bin 200'ünde barınak olmadığına işaret eden Özkan, “Olanlar ise hayvanların açlık ve hastalık içinde can verdikleri ölüm kampı! Kısırlaştırma yok, tedavi yok. Şu anda bakımevi olmayan belediyeler binlerce hayvan topluyor. 300-400 hayvanlık kapasitesi olan belediyeler ise 10 binlerce köpek topluyor. Nereye gidiyor bu hayvanlar? Bu hayvanlar katliam ve üreme döngüsü içinde, bir taraftan öldürülürken öte yanda hızla çoğalıyorlar” dedi.

"Hayvan toplamaları durdurulsun"

Özkan acil çözüm taleplerini ise şöyle sıraladı:

“-Yasaklı ırkların sahipleri ve belediyelerce sokaklara atılmasının önlenmesi için, 14 Ocak Kayıt ve Kısırlaştırma tarihinin uzatılması, kolaylaştırıcı çözüme yönelik alt yapının sağlanması,

-Fırsatçı belediyelerin vahşice hayvanları toplamalarının durdurulması,

-Kanun yapıcı bürokratların ve siyasilerin, gönüllü STK’lar ve veteriner hekimler odaları ile bir araya gelerek, hem hayvanlarımızın ve hayvan sahiplerinin hakkının korunup güvenliğinin sağlanacağı yeni bir düzenleme yapılması.”