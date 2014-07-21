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Yaşam

Hayvan hakları mücadelesindeki her şey internette

HAYTAP, hayvan hakları ile ilgili ellerinde bulunan tüm bilgi, belge, döküman ve dava süreçleriyle sonuçlarını internet sitesinde yayınladığını duyurdu

21 Temmuz 2014 15:47

HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu), hayvan hakları ile ilgili ellerinde bulunan tüm bilgi, belge, döküman ve dava düreçleriyle sonuçlarını internet sitesinde yayınladığını duyurdu. Açıklamada 'Çalışmalarda yol gösterebilecek kararların hepsi internet sitemizde mevcut. Arşivinizde bulundurun, paylaşın, zamanı geldiğinde kullanın. Hayvanlara yardımınız saha çalışmaları ile olduğu kadar, bilim, hukuk, okuma, eğitim ve paylaşma ile de olur.' ifadelerine yer verildi. İnternet sitesine ise http://www.haytap.org adresinden ulaşılabilir.

 

'Son fayton kırılana dek'

 

Birgün’de yer alan habere göre, HAYTAP üyeleri dün İstanbul Bostancı-Adalar İskelesi'nde 'Son fayton kırılana dek' isimli bir eylem yaptı. Adalar'da atların bir çeşit 'eğlence' aracı gibi kullanılıyor olması, yaşam koşulları ve sağlıksız koşullarda yaşamaları eleştiriliyor.

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