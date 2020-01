Hayvan Hakları İzleme Komitesi: 2016’da en az 1 milyar 156 milyon hayvanın yaşam hakkı ihlâl edildi!

Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM), 2016 yılı boyunca raporlanan hayvan hakları ihlâllerini açıkladı.

HAKİM Koordinatörü Burak Özgüner, Aynalıgeçit Etkinlik Mekânı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, HAKİM'in hayvan hakları ihlâllerini raporlamaya devam ettiğini belirtti.

2016 yılında en az 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayat hakkı ihlâli yapıldığını ifade eden Özgüner, şunları kaydetti:

"Her gün mezbahalarda, barınaklarda, süt ve yumurta çiftliklerinde, balıkçılıkta, avcılıkta, hayvanat bahçelerinde, faytonlarda ve taşımacılıkta, yunus parklarında, hayvanlı sirklerde, kürk çiftliklerinde, deney laboratuvarlarında, yurtiçi ve yurtdışı hayvan nakillerinde, ipek böcekçiliğinde, arıcılıkta, “bohçacılık” adı altında yürütülen böcek toplamaları ve kurbağa, salyangoz toplayıcılığındaki rutin şiddet ve ülkemizdeki çatışmalar, bombalamalar, orman yangınları sırasında yaşanan can kayıpları ve acılar ne yazık ki raporlarımıza dâhil edilememiştir. Ancak bizler biliyoruz ki her gün onbinlerce hayvan, birçok tesis ve işletmede, gündelik hayatımızda sistematik zulme, hak ihlâllerine ve katliamlara maruz bırakılıyor.”

Beş senede deneylerde kullan 14 bin kedi ve köpeğin nereden temin edildiği belli değil

2010-2015 yılları arasında 1 milyon 412 bin 810 hayvanın, deneylerde korkunç acılara maruz bırakıldığının açıklandığı raporda, 2010-2014 arasında deneylerde işkence gören 14 bin 57 kedi ve köpeğin, nereden temin edildiğinin bilinmediği ve sokaklardan, barınaklardan alındığının kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.

Zülâl Kalkandelen: Toplumsal şiddet en çok hayvanları etkiliyor

Toplantıda, rapora yansıyan hak ihlâllerini yorumlayan gazeteci, yazar Zülâl Kalkandelen ise toplumun "çiftlik" hayvanlarının yaşadığı zulme sessiz kaldığını belirterek "Çiftlik hayvanlarına yönelik zulüm vahşet boyutlarında. 21. yüzyılda artık hayvanların sömürülmemesi, sistematik işkence görmemesi gerekiyor. Ülkemizde artış gösteren toplumsal şiddet en çok hayvanları etkiliyor. Hayvanlara 'mal' muamelesi yapılmasına son verilmeli" şeklinde konuştu.

Özge Özder: Yasa koyuculardan girişimde bulunmalarını bekliyoruz

Oyuncu Özge Özder ise rapora yansıyan hak ihlâllerinin korkutucu boyutlarda olduğunu ifade ederek "Bir an önce bu zulmün durdurulması için yasa koyuculardan girişimde bulunmalarını bekliyoruz. Hayvana şiddet ülkemizde hâlâ 'kabahat' sayılıyor, ceza kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Hayvanların sesi olmak için sanatçı dostlarımla çabalamaya devam edeceğiz" dedi.

Hayvan hakları ile ilgili parlamento, bürokrasi ve yaptırımlarla ilgili güncel bilgilerin verildiği toplantının sonunda, Türkiye'de artan toplumsal şiddetin engellenmesi ve yaşayan tüm canlılara âdil davranılması çağrısında bulunuldu.

HAKİM'in 2016 hayvan hakları ihlâlleri raporuna yansıyan veriler şöyle:

​* Yaşam hakkı gasbı: EN AZ 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 (1 milyar 106 milyon 235 bin 358’ini eti için öldürülen tavuk ve hindiler oluşturuyor)

* İşkence: EN AZ 8 milyon 216 bin 506 (8 milyon 191 bin 436’sı yurt içinde sevk edilirken fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalan sığır, koyun ve keçilere ait. Diğerleri ateşli silahla öldürme, araçla ezme, fiziksel/psikolojik şiddet uygulama, sert cisimle yaralama)

* Özgürlüğü kısıtlama: EN AZ 1 milyar 505 milyon 404 bin 792 (1 milyar 505 milyon 382 bin 472’si insan menfaati ve keyfi, et, süt, yün, yumurta, tiftik, kıl, taşımacılık, at yarışı için özgürlüğü kısıtlanan sığır, manda, koyun, keçi, deve, domuz, at, eşek, katır, tavuk, hindi, kaz ve ördekten oluşuyor)

* Beden dokunulmazlığının ihlâli: EN AZ 42 milyon 711 bin 818 (42 milyon 558 bin 109'si, tiftiği, yünü için "kırkılan" hayvanlar)

​* Cinsel şiddet: EN AZ ​2 milyon 979 bin 758 (2 milyon 979 bin 752’si "sunî tohumlama" ile)