-HAYVAN HAKLARI EYLEMCİLERİNE HAPİS LONDRA (A.A) - 25.10.2010 - İngiltere'de beş hayvan hakları savunucusu eylemci, hayvanlar üzerinden testler yapan laboratuvara bağlı şirketlere şantaj yaptıkları ve saldırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Sarah Whitehead (53), Thomas Harris (27) ve Nicole Vosper (22) isimli üç eylemci, şantaj yaptıkları gerekçesiyle Jason Mullan (32) ve Nicola Tapping (29) isimli diğer iki eylemci ise araştırma laboratuvarına zarar verme planından dolayı 15 aydan 6 yıla kadar değişen hapis cezası aldı. Winchester Kraliyet Mahkemesinde görülen davada, eylemcilerin laboratuvara, üzerinde kan olan hijyenik ürünleri mektupla gönderdiği ve bu ürünlerin HIV pozitif virüsü taşıdığını iddia ettikleri ortaya çıktı. Grubun ayrıca telefon tehditlerinde bulunduğu, şirketlerde çalışan yetkililerin evlerine ve ofislerine sahte bombalar gönderdiği ve arabaları ile evlerine sprey boyayla "katil" kelimesinin yanı sıra küfür içeren kelimeler yazdığı belirtildi. Yaklaşık 40 şirketi hedef alan grubun, şirketlere neden oldukları zararın 13 milyon sterlini bulduğu kaydedildi.