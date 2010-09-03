-HAYVAN HAKLAR İÇİN 100 BİN İMZA TOPLADI İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Tiyatro sanatçısı Tuna Arman, hayvanlara yönelik şiddet ve tecavüz eylemlerinin Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması amacıyla başlattığı kampanya çerçevesinde toplanan imzaların 100 bini aştığını bildirdi. Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu amaçla oturma eylemi başlattığını ve imza kampanyası açtığını söyledi. Hayvana yönelik şiddet ve tecavüzün, uygun ortamda ilk fırsatta insana yöneleceğinin bilimsel olarak kabul gördüğünü aktaran Arman, ''Ben bir anne olarak bunu yapan insanlarla çocuğumun aynı ortamda olmasını istemiyorum. Mahallenizde hayvana tecavüz eden varsa çocuklarınız güvende değil'' şeklinde konuştu. İnternet üzerinden buluştuğu hayvanseverlerin de bu eyleme ve imza kampanyasına destek verdiğini belirten Arman, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çeşme, Çorum, Çorlu ve Bozcaada'da devam eden eylemlerde 100 bin imzanın aşıldığını kaydetti. Arman, ''15 Ağustosta başladık ve 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'ne kadar buradayız. İmzaları o gün Ankara'ya Adalet Bakanlığına teslim edeceğim ve yasanın değişmesini bekleyeceğim. Sonuç alamazsak, yine ömrümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz'' diye konuştu. Halkın aslında duyarlı ama yeterince bilinçli olmadığını, eylemi de bu nedenle başlattığını ifade eden Arman, ''Artık hayvansever derneklerine inanmıyorum. Ben bunu halka anlatmalıyım. İnsanım diyen herkesi, insanlık görevini yapması için her gün 15.00-19.00 saatleri arasında Beyoğlu Galatasaray Lisesi'nin önüne çağırıyoruz'' dedi.