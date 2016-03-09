Hayvan dostu memura, daire bahçesinde kedi besleme yasağı!

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Pendik Uygulama Grup Müdürlüğü, binada kendi imkanlarıyla kuru mama alarak dört kedi besleyen 28 yıllık memur Bahtışen Dermanlı'ya savaş açtı. Grup Müdürü Mehmet Yıldırım, Dermanlı’ya gönderdiği tebligatta, “hayvanlara yemek vermek suretiyle bahçeyi kirlettiğini, hayvanların bahçeyi mesken edinmesine yol açtığını” iddia etti. Yıldırım, “eylemlerine devam ettiği” takdirde Dermanlı hakkında “mala zarar verme” suçundan şikayetçi olacağını ve disiplin soruşturması açacağını bildirdi. İhtar nedeniyle Dermanlı artık hayvanlara bina dışında mama veriyor.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Pendik Uygulama Müdürlüğü’nde görev yapan 51 yaşındaki Dermanlı, 28 yıllık memuriyeti boyunca hayvansever kimliğiyle tanınıyor. Gerek 2012 yılına kadar görev yaptıkları Kartal’daki iş yerinde, gerekse son dört yıldır bulundukları binada dört ayrı kedi besliyor. Kendi imkanlarıyla kuru mama alan Dermanlı, dairenin bahçesinde çöplerin döküldüğü alanda kedilere mama veriyor.

Bugüne kadar uyarı almayan Dermanlı’nın hayvanseverliği, Pendik Grup Müdürü Mehmet Yıldırım’ın tepkisini çekti. Yıldırım, geçen ay Dermanlı’yı çağırarak, “Burada hayvan besliyormuşsun. Kediler insanları rahatsız ediyor. O yüzden beslemene izin vermiyorum. Eğer devam edersen yazılı olarak uyaracağım” dedi. Ardından 4 Mart’ta Dermanlı’yı yazılı şekilde uyararak, “eylemlerinin devam etmesi” halinde “kamu malına zarar verme” suçundan şikayetçi olacağını ve disiplin soruşturması başlatacağını kaydetti.

Evrakta şöyle denildi:

“Grup müdürlüğümüz hizmet binasının bahçesinde hayvanlara yemek vermek suretiyle bahçeyi kirlettiğiniz ve beslediğiniz hayvanların bahçeyi mesken edindiğinden dolayı bina içerisi ve dışarısına zarar verdikleri tespit edilmiştir. Bu itibarla söz konusu eylemleriniz devam ettiği takdirde hakkınızda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kamu malına zarar verme suçu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği işlem tesis edileceği hususunun bilinmesini tebliğen önemle rica ederim.”

Aldığı ihtar nedeniyle artık hayvanlara bahçede değil, bina dışında mama verdiğini kaydeden Dermanlı, “Hayvanlar bahçenin dışını bilmedikleri için mama yiyemiyor” dedi. Dermanlı, şunları söyledi:

“Bu daireye dört yıl önce taşındık. Dairenin yan tarafındaki bahçede çöp atılan bir yer var. Çöp kutusunun arkasına kendi imkanımla alıp kuru mama koyuyorum. Daha önce binamız Kartal’daydı ve orada da besliyordum. Kimse şikayetçi olmadı. Ben mahallemdeki kedi ve köpeklerle de ilgileniyorum. Sokaktaki köpekleri veterinere götürüp tedavilerini yaptırıyorum. Beni bildikleri için Kartal Belediyesi bana kuru mama yardımında bulunuyor.”