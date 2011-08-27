-Hayvan derisi yüzerken eşinin ölümüne neden oldu BİLECİK (A.A) - 27.08.2011 - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir kişi, kestiği küçükbaş hayvanın derisini yüzerken, hayvanın bacaklarından tutan eşinin boğazını ''kazayla'' keserek ölümüne neden oldu. İddiaya göre, Keskin köyünde besicilik yapan Yaşar Ö. (69) ve eşi Huriye Ö. (44), ahırlarında bulunan bir küçükbaş hayvanı kesti. Yaşar Ö. ve karısı, hayvanın derisini yüzmeye başladı. Bu sırada Yaşar Ö'nün elindeki bıçak, kayarak hayvanın ayaklarından tutan eşi Huriye Ö'nün boğazını kesti. Yaşar Ö, olayı köy muhtarı Recep Keskin'e bildirdi. Keskin, ahıra geldiğinde Huriye Ö'yü yerde yaralı halde yatarken gördü ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Huriye Ö, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Huriye Ö'nün cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Yaşar Ö'nün gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.