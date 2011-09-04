-HAYTAP: Barınaklarda veteriner yok ADANA (A.A) - 03.09.2011 - Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkan Yardımcısı Nesrin Çıtırık, bayramı tatili nedeniyle Türkiye'de tek bir barınakta bile belediye veteriner hekiminin bulunmadığını belirtti. Çıtırık, ''Veteriner Hekim Odaları, Veteriner Hekimler Ankara Merkez Konseyi ve veteriner fakülteleri dekanlarının bilgi ve dikkatlerine'' başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, tatil döneminde hayvan barınaklarında bulunan kedi ve köpeklerin açlık ve susuzluk çektiğini öne sürdü. Belediye veteriner hekimlerinin, hekimlik yeminlerine rağmen, barınaklardaki binlerce hayvanı kaderi ile baş başa bıraktıklarını belirten Çıtırık, şunları kaydetti: ''Bayram tatili nedeniyle Türkiye'de tek bir barınakta bile belediye veteriner hekimi yok. Hasta ve yaralı hayvanlar acı içinde ölmeye devam ediyorlar. Veteriner Hekim odaları, Veteriner Hekimler Ankara Merkez Konseyi ve veteriner fakültelerinin dekanlarına sesleniyorum; sürekli olarak mesleğinizin toplumda yeterli değeri görmemesinden, resmi kurumlarca dikkate bile alınmamasından şikayet ediyorsunuz. Belediye veteriner hekimleri mesleklerine önem vermez ve sahipsiz hayvanları barınaklarda ölüme terk ederlerse, toplum ve resmi kurumlar onları nasıl dikkate alsın? Kutsal hekimlik mesleği mensupları olmalarına rağmen, seçilmiş ve fakat geçici olan belediye başkanlarını hoş tutmak için hayvanları dağlara, ormanlara atarlarsa, dar alanlara hapsederlerse, onlara niçin saygı duyulsun? Bu gün tatilin 8. günü ve yüzlerce belediye barınağına bir tek veteriner hekim uğramadı.'' Çıtırık, veteriner hekimlerin tatilde olması nedeniyle yaralanan hayvanların öldüğünü savunarak açıklamasının devamında, şöyle dedi: ''Türkiye'deki belediyelerin barınaklarında bulunan sahipsiz hayvanlar aç ve susuz bırakıldığı için ölüyor. Bakımevi veteriner hekimleri ve personel, aile ve akrabaları ile bayram kutlarken, o canlar bir lokma yemeğe bir yudum suya hasretler. 6 gün önce önlerine konmuş ''kokmuş ve küflenmiş'' yemek artıklarına mahkumlar. Ne yazık ki insanların bayramı hayvanların felaketi oluyor.''