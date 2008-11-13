Hayrünnisa Gül'ün girişimcilik sırrı!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, Kayseri’de, “Kadın girişimcileri özendirmek ve teşvik etmek” amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı.



Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, Kayseri’deki yemekli toplantıda bir konuşma yaptı.



Toplantıda bir konuşma yapan Hayrünnisa Gül’ün geçmişte ticarete atılıp “girişimci” olmak istediği ancak eşinden izin alamadığı ortaya çıktı. KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) Başkanı Gülseren Onanç, toplantıya Gül’ü, “kadın girişimci potansiyeli bulunduğunu ve geçmişte önemli bir girişimci olduğunu” bildikleri için davet ettiklerini belirtti. Onanç şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ettiğimizde kendisi bize, eşi izin verseydi eğer, ülkenin önemli kadın girişimcisi olacağını anlatmıştı. KAYSO Başkanı Mustafa Boydak’a ‘Kayseri’nin ruhundaki girişimci kaynağı nedir’ diye sorduğumda, ‘Kayseri’deki kazılarda mezar çıkmaz, çek, senet çıkar. Kayseri insana ticaretle yoğrulur’ dedi.”





