Hayrünnisa Gül’ün de Akfırat’da arazisi varmış

’8 numaralı belge’ Bakan Şahin’in çıktı

Sorgulama ve belgeler zabıtlara geçmedi

Hayrünnisa Gül, doğruladı

İstanbul’da geçen ay 400 jandarmanın bastığı, Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız ile birlikte 25 kişinin tutuklandığı yolsuzluk ve çete soruşturmasında şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor.Belde’nin tutuklu Belediye Başkanı Hilmi Yıldız’a Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in önceki yıllarda kendisine arsa alması için vekaletname verdiğinin belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün de beldede arazi sahibi olduğu ortaya çıktı.Jandarma operasyonu sırasında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız’ın odasında Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in vekaletnamesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’e ait arsanın ödenmiş vergi makbuzları da bulundu.Soruşturmayı yürüten jandarma Yıldız’a makbuzları sordu. Yıldız, vergilerin zamanında ödendiğini, bu ödemeleri daha sonra Bayan Gül’ün kendisine gönderdiğini ve olası vergi gecikmelerinin bu şekilde önlendiğini söyledi.Yapılan sorgu ve inceleme üzerine Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra vergileri gözaltına alınan belediye başkanının takip ettiği anlaşıldı. Cezaya düşmemesi için yapılan vergi ödemeleri bedellerini Bayan Gül’ün daha sonra gönderdiği belirlendi. Ancak bu sorgulama ve belgeler zabıtlara geçmedi.Bu arada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hasrünnisa Gül, konuya ilişkin soruları başın danışmanı aracılığıyla yanıtladı. Basın danışmanın verdiği yanıtta, “Evet o belediye sınırları içinde bir arsa alındı.Ancak bu 14-15 yıl kadar önce alınmış bir arsa. O dönem yaptığı birikimlerden alınmış ve belediyeden de tamamen ayrı olarak özel bir firmadan alınmış bir arsa” denildi. Hilmi Yıldız ismini de ilk defa duyduğunu ve kendisini tanımadığını söylediğini aktaran basın danışmanı, Hayrünisa Gül, tapu belgelerinin kendisinde olduğunu ve tüm vergi ödemelerini kendisinin yaptığını söylediğini aktardı.Bu arada, arsanın tam yeri ve kaç dönümlük bir arazı olduğu konusunda bilgi verilmedi.