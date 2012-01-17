-Hayrünnisa Gül'den lise öğrencisine anlamlı hediye KONYA (A.A) - 17.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül tarafından Konya Çimento Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencisi Merve Başoğlu'na hediye edilen yan flüt, düzenlenen törenle Konya Valisi Aydın Nezih Doğan tarafından kendisine teslim edildi. Vali Doğan, valilikte düzenlenen hediye teslim töreninde, Başoğlu'nun, Hayrünnisa Gül'ün yürüttüğü ''Emekliyiz Gönüllüyüz'' projesi kapsamında Konya'dan köşke davet edildiğini anımsattı. Başoğlu'nun köşteki sunumda yan flüt konseri verdiğini anlatan Doğan, Hayrünnisa Gül'ün konserin ardından Başoğlu'na yan flüt sözü verdiğini ifade etti. Yan flütün yurtdışından getirildiğini aktaran Doğan, flütü Hayrunnisa Gül adına teslim edeceklerini ifade etti. Başoğlu'nun çalışkanlığı ve sanatçı kişiliğiyle Konya için çok önemli bir örnek olduğunun altını çizen Doğan, Başoğlu'nun Konyalılara örnek olması için böyle bir program düzenlediğini kaydetti. Yetiştirme yurdunda kalan Konya Çimento Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencisi Merve Başoğlu da hediye dolayısıyla Hayrünnisa Gül'e teşekkür etti. Aldığı hediyenin yetiştirme yurdundaki çocukların istediklerini yapabilmeleri konusunda çok önemli bir destek olduğunu vurgulayan Başoğlu, projede çalışan emekli öğretmenlere şükranlarını sundu. Hediyesini Vali Doğan'ın eşi Hatice Doğan'dan alan Başoğlu, kısa bir dinleti sundu.