-HAYRÜNNİSA GÜL'DEN DUYGULANDIRAN ZİYARET HATAY (A.A) - 03.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül Hatay'da şehit Uzman Çavuş Osman Nuri Taşkıran'ın ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Gül'ün Hatay ziyareti dolayısıyla ilde bulunan Hayrünnisa Gül, 10 Kasım 2002'de Şırnak'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Osman Nuri Taşkıran'ın ailesine ziyarette bulundu. Hatay Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünü de ziyaret eden Hayrünnisa Gül, kapıda çiçeklerle karşılandı. Çocukların ''Hayrünnisa Gül annemiz evimize hoşgeldiniz'' diyerek karşıladığı Hayrünnisa Gül, engelli bakım merkezlerinden gelen gençlerin halk oyunları gösterisini de izledi. Yurtta sevgi gösterileri yapılan Hayrünnisa Gül, yurtta kalan öğrencilere zamanlarını nasıl geçirdiklerini, hangi kitapları okuduklarını sorarak bir süre sohbet etti. Hayrünnisa Gül'e burada 17 yaşındaki Müzeyyen Aşık, ''Hayallerimi arıyorum'' adlı şiirini okudu. Aşık'ın bu şiiri ile SHÇEK Yetiştirme Yurtları arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olduğu belirtildi. Yurt ziyaretinde Hayrünnisa Gül'e çocuklar tarafından ''Yurt Şiirleri'' adlı bir şiir kitabı da armağan edildi. Herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduğu çocuklara, ''Sizler Türkiye'nin umudusunuz'' diye seslenen Hayrünnisa Gül, çocuklardan derslerine çok çalışmalarını ve hedeflerini yüksek tutmalarını istedi. Hayrünnisa Gül, yaptığı ziyaretten çok mutlu olduğunu da kaydetti. Ziyarette gençlerle ebru çalışması da yapan Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'e bir ebru çalışması da armağan edildi.