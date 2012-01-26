-Hayrünnisa Gül'den büyükelçi eşlerine yeni yıl yemeği ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Türkiye'deki yabancı misyonun kadın temsilcileri ve büyükelçi eşlerine verdiği yeni yıl yemeğinde, ''Ülkemiz, insanımız keşfedilmeye değer pek çok zenginliği bünyesinde barındırmaktadır. Sizlere tavsiyem, resmi diplomatik çevrenin dar kalıplarına sıkışmadan bu ülkenin tarihi ve kültürel değerlerini mümkün olduğu kadar keşfetmeye çalışın'' dedi. Gül, yeni yıl dolayısıyla Ankara'da yerleşik kadın büyükelçiler ve yabancı misyon şeflerinin eşlerine Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi. Basına kapalı gerçekleşen, kadın büyükelçiler, büyükelçilerin eşleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin davet edildiği yemeğe, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış, TBMM Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Fazilet Dağcı Çığlık ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in eşi Reyhan İsen de katıldı. Yemeğe, ermeni iddialarına ilişkin yasanın senato tarafından kabul edildiği Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Laurent Bili'nin eşi Sabine Bili ise davet edilmedi. Gül, yemeğin başlangıcında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, yaklaşık 12 bin yıllık eşsiz bir mirasa sahip olan Türkiye'nin, asırlardır medeniyetlerin ve dinlerin buluşma noktası olduğunu ifade etti. Tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, tüm bu farklılıkları en büyük zenginliği olarak değerlendirerek ahenk içinde bir arada yaşatmayı başardığını dile getiren Gül, şöyle konuştu: ''Sizler bugün ülkelerinizden binlerce kilometre uzakta, bu topraklarda bizim misafirimizsiniz. İnanıyorum ki, her birinizin bu ülkenin zengin mozaiğinde, kültürünüze, değerlerinize, kimliğinize dair bir şeyler bulabileceğinizden eminim. Bu nedenle, Türkiye'de kendinizi çok da yabancı gibi hissetmeyeceğinizi ümit ediyorum. Ülkemiz, insanımız keşfedilmeye değer pek çok zenginliği bünyesinde barındırmaktadır. Sizlere tavsiyem resmi ve diplomatik çevrenin dar kalıplarına sıkışmadan bu ülkenin tarihi ve kültürel değerlerini mümkün olduğu kadar keşfetmeye çalışın. İnanıyorum ki misafirperver milletimiz sizleri Türkiye ailesinin bir parçası olarak görerek, en iyi şekilde ağırlayacaktır. Böylece burada geçirdiğiniz süre içinde ömür boyu tebessümle hatırlayacağınız değerli anılar biriktirmekle kalmayıp, ülkelerimiz arasındaki dostluğa da kalıcı katkılarda bulunabilirsiniz.'' -''Uluslararası barış ve istikrara hizmet''- Hayrünnisa Gül, eşi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uluslararası görevle başlayan, milletvekilliği, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı ile devam eden kariyeri boyunca, pek çok diplomat ve eşini yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, yabancı misyon eşlerinin ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için nasıl gayret gösterdiğine yakından şahit olduğunu söyledi. Yabancı misyon eşlerinin büyük fedakarlıklarla, bazen çok zor şartlar altında eşlerinin yanında yer aldığını ve onlara destek verdiğini vurgulayan Gül, ''Tüm bu zorluklara rağmen ifa ettiğiniz vazifeyle sizler, sadece ülkenizi, insanınızı, kültürünüzü en iyi şekilde temsil etmekle kalmıyor, ülkeler arasında işbirliği ve karşılıklı anlayışın gelişmesini sağlayarak, aslında uluslararası barış ve istikrara da hizmet ediyorsunuz'' diye konuştu. Dünyanın dört bir yanında açlıktan, ilaçsızlıktan, terör ve savaşlardan binlerce insanın hayatını kaybettiği bir yılın daha geride kaldığını ifade etti ve sözlerini, ''Her yeni yıl geçmişin muhasebesini yapmak ve tüm insanlık için barış ve huzur dolu bir geleceğe dair ümitlerimizi tazelemek adına bir fırsat oluyor. Umarım 2012 yılı artık bu iyi dileklerin sözde kalmayıp gerçeğe dönüştüğü, herkesin birbirine daha duyarlı olduğu, saygı gösterdiği, hoşgörüyle yaklaştığı bir yıl olur'' diye tamamladı.