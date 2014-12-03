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Hayrunnisa Gül üniversite öğrencisi oldu

'İnsan dünyaya sürekli öğrenmek ve kendini geliştirmek için gelir. Öğrenmenin yaşı yoktur'

03 Aralık 2014 07:52

Boğaziçi Üniversitesi’nin Harvard Üniversitesi ile birlikte geçen sene başlattığı ileri yaştakiler için üniversite düzeyinde eğitim amaçlayan “İkinci Bahar” programının bu sene önemli bir öğrencisi var.

Başörtüsü nedeniyle üniversite kazandığı halde üniversite okuyamayan ve AİHM’e götürdüğü hukuk mücadelesinden eşi Başbakanlık’tan ayrıldıktan sonra vazgeçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrunnisa Gül, “Güzel Sanatların Gelişimi” ve “Psikoloji” modüllerine kayıt oldu.  Gül, Hürriyet’e “İnsan dünyaya sürekli öğrenmek ve kendini geliştirmek için gelir. Öğrenmenin yaşı yoktur” açıklamasını yaptı. 

 

Harvard sertifikası alacak

 

Edinilen bilgiye göre Hayrunnisa Gül, 18 Kasım’da başlayan ve haftada iki gün olarak planlanan ders programı için, kendisine yönelik herhangi bir ayrıcalık istemedi, aksine derslere katılımının sağlanmasını talep etti. Üniversiteye korumasıyla giden Gül,  20 kişilik sınıfa yalnız giriyor. Hayrunnisa Gül, Harvard Üniversitesi’nin katkılarıyla, öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlamayı hedefleyen bu programı tamamlarsa hem Boğaziçi hem de küçük oğlu Mehmet Emre Gül’ün mezun olduğu Harvard Üniversitesi’nden sertifika alacak. 

 

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