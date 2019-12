-HAYRÜNNİSA GÜL MICHELLE OBAMA'NIN DAVETİNDE NEW YORK (A.A) - 25.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın New York'ta BM Genel Kurulu toplantılarına katılan heyet başkanlarının eşleri onuruna verdiği davete katıldı. Michelle Obama'nın davetiyle New York'a 40 km uzaklıktaki ''Stone Barns'' adlı organik tarım çiftliğine giden devlet ve hükümet başkanları eşleri, burada Amerikalı küçük çocuklarla birlikte organik sebze ve meyvenin yetiştirildiği çiftliği gezip, çocuklarla birlikte sebze ve meyve topladılar. Organik tarım konusunda projesi bulunan Michelle Obama, sağlıklı nesillerin gelişiminde ve beslenmesinde organik tarımın önemli olduğunu belirtirken, diğer ülkelerin liderlerinin eşlerinin de kendi ülkelerindeki organik tarım uygulamaları hakkında bilgi verdikleri öğrenildi. Michelle Obama daha sonra davetliler onuruna bir öğle yemeği verdi. Çiftlikte yetişen sebze ve meyvelerden hazırlanan yemekte Hayrünnisa Gül ve Michelle Obama yanyana oturup sohbet ettiler. Hayrünnisa Gül'ün yemekte Michelle Obama'yı çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye davet ettiği, Michelle Obama'nın da Türkiye'ye gelmeyi çok istediğini söylediği öğrenildi. Hayrünnisa Gül, Michelle Obama'yı ABD'nin dünya basketbol şampiyonu olması nedeniyle de kutladığı ve ikilinin, organik tarımla ilgili olarak da sohbet ettikleri bildirildi. Hayrünnisa Gül davetin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Columbia Üniversitesinde yaptığı konuşmayı izledi.