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Politika

HAYRÜNNİSA GÜL BERN'DE ŞEHİR TURUNA KATILDI BERN (A.A)

26 Kasım 2010 00:01

-HAYRÜNNİSA GÜL BERN'DE ŞEHİR TURUNA KATILDI BERN (A.A) - 25.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Bern'de düzenlenen şehir turuna katıldı ve Bern Müzesine ziyarette bulundu. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün İsviçre'ye gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Bern'de bulunan Hayrünnisa Gül, Cumhurbaşkanı Gül'ün İsviçre Parlamentosuna hitabının ardından düzenlenen şehir turuna katıldı. İsviçre Cumhurbaşkanı Doris Leuthard'ın eşi Roland Hausin'in eşlik ettiği heyette, Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın eşi Yıldız Atalay ve yetkililer yer aldı. Şehir turunun ardından Bern Saat Kulesini ziyaret eden heyet, daha sonra Albert Einstein'ın yaşadığı evi ve Ulusal Tarih Müzesini gezdi. Müzede, Einstein'a ayrılan bölüme özel ilgi gösteren Hayrünnisa Gül ve beraberindekilere müze müdürü tarafından bilgi verildi. Burada Hayrünnisa Gül'e, Albert Einstein'ın pasaportunun bir fotokopisi de armağan edildi. Hayrünnisa Gül ve beraberindekiler, ayrıca müzede bir bölümde yer alan Osmanlı, Türk, İran ve Suriye eserlerini de inceledi.

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